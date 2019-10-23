“المسند” الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.
وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.
وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.
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