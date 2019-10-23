إغلاق وتغريم أكثر من 100 منشآه مخالفة بأحد رفيدة

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ابها
أغلقت بلدية أحد رفيدة نحو 110 منشآه مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن أعمال حملة الرقابة البلدية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية ,أوضح ذلك رئيس البلدية محمد الوادعي مبينا ان الجولات المسائية التي قامت بها البلدية خلال الشهر الماضي أسفرت عن توجيه 1723 إنذار، و إتلاف 3040 كجم من المواد الغذائية الفاسدة .
وأكد الوادعي أن الجولات الرقابية تأتي للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية و تطبيقها .
فيما تنوعت المخالفات التي تم رصدها ما بين وجود بقايا مخلفات قوارض وحشرات و ظهور آثار التعفن على بعض المواد الغذائية، وتدني مستوى النظافة، وسوء النقل و الحفظ .
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