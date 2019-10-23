بلدية تثليث تغلق و تنذر 5 منشآت صحية

ابها كثفت بلدية تثليث جولاتها الرقابية على المحلات المتعلقة ” بالصحة العامة ” وشملت الجولات الرقابية عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة إضافة الى مسلخ البلدية , أوضح ذلك رئيس بلدية تثليث عوض القحطاني . و بين القحطاني بأن الحملة اسفرت عن انذار ٤محلات واغلاق محل واحد وذلك بسبب تدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بالزي الموحد وانتهاء الشهادات الصحية لبعض العمالة ورخص بعض المحلات .

مضيفا الى أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة البلدية في #حملةالرقابةالبلدية لافتاً إلى أن مراقبي البلدية يقومون بالزيارات الميدانية على المنشآت الصحية باستمرار و على فترتين صباحية، ومسائية طوال أيام الأسبوع. انشر الخبر :

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