- 1/2
- 2/2
ابها
نفذت بلدية بارق ممثلة في قسمي صحة البيئة و رقابة الأسواق جولة تفتيشية على المطابخ , و المسالخ و المنشآت التجارية ببارق و التي اسفرت عن إغلاق 9 منشآت و رصد ١٠مخالفات أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد البارقي مبيناً بأن هذه الجهود تأتي ضمن جهود البلدية في حملة الرقابة البلدية .
الجدير بالذكر فإن البلدية رصدت مخالفات على عدد من المطابخ بعدم تقيدهم بالانظمة البلدية التي تنص على عدم ذبح الا في المسالخ النموذجية المعتمدة إضافة الى مزاولة النشاط وعدم تحسين واجهات المحلات تماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري و تؤكد بلدية بارق بأنها لن تتوانى بمحاسبة المخالفين حسب الأنظمة , واللوائح.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بارق تغلق 9 محلات مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.