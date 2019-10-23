بلدية بارق تغلق 9 محلات مخالفة

ابها

نفذت بلدية بارق ممثلة في قسمي صحة البيئة و رقابة الأسواق جولة تفتيشية على المطابخ , و المسالخ و المنشآت التجارية ببارق و التي اسفرت عن إغلاق 9 منشآت و رصد ١٠مخالفات أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد البارقي مبيناً بأن هذه الجهود تأتي ضمن جهود البلدية في حملة الرقابة البلدية .

الجدير بالذكر فإن البلدية رصدت مخالفات على عدد من المطابخ بعدم تقيدهم بالانظمة البلدية التي تنص على عدم ذبح الا في المسالخ النموذجية المعتمدة إضافة الى مزاولة النشاط وعدم تحسين واجهات المحلات تماشيا مع حملة معالجة التشوه البصري و تؤكد بلدية بارق بأنها لن تتوانى بمحاسبة المخالفين حسب الأنظمة , واللوائح.