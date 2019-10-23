لوحة لتلميذ ليوناردو دا فينتشي في مزاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض للبيع في مزاد في منتصف نوفمبر تحفة فنية تعود للقرن الخامس عشر للرسام الإيطالي برناردينو لويني الذي عمل لفترة مع ليوناردو دا فينتشي وينسب إليه بعض الخبراء لوحة «سالفاتور موندي» الشهيرة.

ومع الاحتفال بالذكرى الخمسمئة لوفاة دا فينتشي وإقامة معرض كبير له في متحف اللوفر اعتباراً من الخميس، تعرض هذه اللوحة التي تمثل السيدة العذراء مع الطفل يسوع والقديس جاورجوس وملاك منشد للبيع بسعر يقدر بين 1,8 مليون، ومليوني يورو، وكان برناردينو لويني (1480-1532) أحد تلامذة ومساعدي دا فينتشي الرئيسيين.

اللوحة اشتراها جامع الأعمال الفنية البريطاني الكبير فرانسيس كوك هي ولوحة «سالفاتور موندي» في 1900 على أنهما من أعمال لويني.

وقد بيعت «سالفاتور موندي» الشهيرة المنسوبة إلى دا فينتشي الآن، العام 2017 بسعر 450 مليون دولار لكن لا يعرف مكان تواجدها حالياً، وخضعت اللوحة المعروضة للبيع في مزاد لعمليات ترميم لتستعيد ألقها.

وكان لويني المعروف بلوحاته الجدارية في القرن السادس عشر أشهر رسامي ميلانو.