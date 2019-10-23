ميليسي: سنقاتل من أجل تحسين صورة الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، محترف نادي الوحدة، أن فريقه في وضع صعب عقب خسارته 3 مباريات في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى تفاؤله بأن العنابي سيفتح صفحة جديدة مع المدرب الجديد مانويل خمينيز الذي تسلم قيادة الفريق عقب رحيل الهولندي موريس شتاين.

وتحدث ميليسي في المؤتمر الصحفي لمباراة الوحدة وعجمان التي تقام اليوم ضمن الجولة الخامسة في الدوري بملعب الأخير.

وقال ميليسي: الجميع يعلم أننا في وضع صعب على مستوى النتائج الأخيرة، والآن سندشن بداية جديدة مع مدرب جديد، وعلينا العمل بشكل كبير وتحسين مستوانا وتغيير الصورة بنتائج إيجابية.

وأضاف: ما حدث للوحدة يحدث مع أي ناد حتى الأندية الكبيرة وفي كل الدوريات العالمية، وكما ذكرت لدينا الوقت لتعديل صورتنا والعودة للنتائج الإيجابية لم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات وظهرنا بشكل سيئ في مباريات أخرى، أعتقد أننا سنتحسن وسنعمل بجدية لتغيير وضع الفريق.

وعن تأثير رحيل عدد من لاعبي الفريق أوضح ميليسي أنه «ليس الشخص الذي يحق له التحدث عن تأثير رحيل عدد كبير من اللاعبين، ولا يمكن الحكم على ذلك، بالطبع نحن في مرحلة ليست مرضية للجميع ولذلك يوجد لاعبون ذهبوا ولاعبون قدموا، وبالنسبة لنا المهم العمل على تحسين صورة الفريق».