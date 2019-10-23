شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق» تعتزم إطفاء الخسائر المتراكمة عبر تخفيض رأس المال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة إشراق للاستثمار إطفاء الخسائر المتراكمة خلال السنوات السابقة - والبالغة 979,831,540 درهماً كما في 30/06/2019 - عن طريق تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويساهم ذلك في تعزيز الهيكلية المالية للشركة في المرحلة القادمة، ووضعها - فور اكتمال هذه العملية - على المسار الصحيح نحو استئناف توزيع الأرباح.
كما وافق مجلس الإدارة على تجديد برنامج إعادة شراء الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.
علاوةً على ذلك، لا تزال المناقشات جارية مع السلطات السعودية ومستشاري الشركة في المملكة العربية السعودية بشأن الإدراج المزدوج لأسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، والذي وافقت عليه سابقاً هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد مهدت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها هيئة السوق المالية السعودية على قواعد الإدراج في 30/09/2019 الطريق أمام الشركات الأجنبية مثل إشراق لإدراج أسهمها بشكل مزدوج في «تداول».
كما أن الخطة المقترحة لتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر ستعزز فرص الشركة في هذا الاتجاه.
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