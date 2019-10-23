عبدالله العويس يكرّم الفائزين في مسابقة الخط

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افتتح عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، مساء أمس الأول في «بيوت الخطاطين» في قلب الشارقة «المعرض السنوي الرابع لبرنامج كتاتيب»، بحضور الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة.

وخلال جولة في المعرض، كرم عبدالله العويس الفائزين في مسابقة الخط العربي التي تقام للمرة الثانية بالتزامن مع افتتاح المعرض، حيث أقيمت المسابقة بين فئات ثلاث، هي فئة الكبار، وفئة الناشئة من رواد المساجد وطلبة الجامعة القاسمية، وفئة السيدات من الجامعة القاسمية وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وقسمت الأعمال الفائزة على حسب نوع الخط، فكان هناك فائزون في خط الرقعة، وفائزون في خط النسخ، وفائزون في الخط الديواني.

وشارك في الدورة الرابعة للمعرض السنوي 113 مشاركاً، منهم 30 سيدة، وبلغ عدد الأعمال 130 عملاً خطياً، وتنوعت الأعمال في معرض هذا العام بين مختلف أنواع الخط، بعد تدريب المنتسبين عليها من خلال الورش والدورات، وتم التركيز على ضبط القواعد الأصلية لهذه الخطوط.

من جانبه قال الخطاط محمد نوري، المشرف الفني لمعرض وورش كتاتيب: «يأتي معرض إبداعات كتاتيب الرابع، تتويجاً لخمس سنوات من العمل المتواصل منذ الانطلاقة الأولى، وقد دأبت دائرة الثقافة بالشارقة على دعم هذا البرنامج المتميز لتعليم فنون الخط العربي في مساجد إمارة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وكذلك الوصول إلى العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية كالجامعة القاسمية وجمعية الاتحاد النسائية وإقامة الورش والدورات والمسابقات».. وأضاف: «أقيمت مسابقة لفن الخط العربي ضمن برنامج كتاتيب للسنة الثانية على التوالي، وتم تكريم المتسابقين ضمن حفل افتتاح المعرض الرابع في حفل كبير، بفضل الدعم المستمر والمتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ لرعايته للفكر والثقافة، وبتوجيهاته السديدة لدعم فن الخط العربي.

وأوضح محمد نوري أن نظرة على إحصائية الربع الثالث من البرنامج خلال هذا العام، تكشف عن 200 ورشة، حضرها حوالي 1300 مشارك ومشاركة، أما المنتسبون للدورات فبلغ عددهم 300 منتسب، ويتميز المعرض لهذا العام، ولأول مرة، بحضور العنصر النسائي، متمثلاً في سيدات جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وطالبات الجامعة القاسمية.