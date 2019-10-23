شركة HMD Global تطلق هاتف نوكيا 800 Tough الجديد

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الأربعاء 23 أكتوبر 2019
هاتف نوكيا 800 Tough الجديد
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة HMD Global هاتف نوكيا 800 Tough الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر 119 يورو.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهاتف الجديد بوزن 161 جراما يتوافق مع المعايير العسكرية الصارمة MIL-STD-810G وفئة الحماية IP68؛ لذا فإنه يتمتع بمقاومة الماء والأتربة.
كما يقاوم الهاتف السقوط من ارتفاع 1.8 متر على أرضيات صلبة كالخرسانة، ودرجات الحرارة الشديدة، والتي تتراوح من -20 إلى 55 درجة مئوية.
ويأتي الهاتف الجديد مجهزا بمعالج Qualcomm 205 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 ميجابايت، وذاكرة داخلية سعة 4 جيجابايت.
وبشكل اختياري يمكن استخدام فتحة البطاقة الثانية لبطاقات microSD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت.
ويشتمل الهاتف على العديد من التطبيقات والوظائف المثبتة بشكل مسبق مثل واتساب وفيس بوك والمساعد الصوتي جوجل Assistant. ويعتمد الهاتف على بطارية تستمر في العمل لمدة 43 يوما في وضع الاستعداد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
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