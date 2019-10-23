أبل تطلق الخوذة الذكية Lumos Matrix لقائدي الدراجات الهوائية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

خوذة

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل الخوذة الذكية Lumos Matrix لقائدي الدراجات الهوائية، والتي يتم الحكم فيها عبر هواتف آيفون.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن خوذتها Lumos Matrix الجديدة تأتي مجهزة بشاشة LED على الجهة الخلفية بدرجة سطوع 1000 لومن، والتي تعمل كمصباح إضاءة خلفي.

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كما يمكن أن تعرض الخوذة أنماطا قابلة للتخصيص لتحسين الرؤية على الطريق في الظلام، وكمصباح لتغيير الاتجاه، وكمصباح تحذير أوتوماتيكي يشبه ضوء المكابح.

ويمكن تشغيل وظيفة تغيير الاتجاه بواسطة وحدة تحكم عن بعد يتم تثبيتها في المقود أو عبر تطبيق Lumosعلى آيفون أو أبل ووتش.

وتمتاز بطارية الخوذة بفترة تشغيل تتراوح بين 4 إلى 10 ساعات، بعدها سيلزم شحن البطارية بالكامل في غضون 5 ساعات.

وتتوفر الخوذة الذكية Lumos Matrix الجديدة، التي يبلغ وزنها 580 جراما، باللون الأسود أو الأبيض بسعر يبلغ نحو 250 دولارا أمريكيا.