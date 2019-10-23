الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ما هي الأشياء التي يجب أن تقوم بها النساء للحفاظ على بياض أسنانهن

متابعات_الخليج 365

كشف طبيب أسنان تجميلي عن الأشياء التي يجب أن تقوم بها النساء للحفاظ على بياض أسنانهن بشكل دائم.



الدكتور غيمر فيرديان هو مؤسس ومدير إحدى عيادات الأسنان في سيدني، ويملك خبرة كبيرة فيما يتعلق بتبييض الأسنان، وشارك مع صحيفة ديلي ميل مجموعة من النصائح للراغبات بالحصول على ابتسامة مميزة:

1- لا تشربي عصير الليمون في الصباح

يفتتح الكثيرون يومهم بشرب كوب من الماء الدافىء مع الليمون في الصباح، لكن المشروبات والفواكه الحمضية يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان، لأن مستوى الحموضة المرتفع يمكن أن يدمر مينا السن.

2- لا تعتمدي على الفحم أو صودا الخبز

أصبح معجون الأسنان بالفحم الطريقة العصرية في تبييض الأسنان في السنوات الأخيرة، ولكن وفقاً للخبير، فإن المشكلة هي أن العديد من أنواع معجون الأسنان بالفحم لا تحتوي على الفلورايد.

3- شرب الماء الحاوي على الفلورايد

يقول الدكتور فيرديان إن الفلوريد ضروري للأسنان في أي عمر، وشرب ماء الصنبور هو وسيلة متاحة بسهولة وبأسعار معقولة للحفاظ على صحة الأسنان.

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4- التبييض عند طبيب الأسنان

تتوفر العديد من خيارات تبييض الأسنان المنزلية في الأسواق، لكنها ليست بكفاءة وسائل تبييض الأسنان عند الأطباء المختصين.

5- التخفيف من القهوة

يوضح الدكتور فيرديان أن بقع القهوة تضر بمينا الأسنان على المدى الطويل، وللتخفيف من أثرها ينصح بتناولها مع أطعمة منخفضة الرقم الهيدروجيني مثل الحبوب الكاملة أو الأجبان.

6- مضغ العلكة الخالية من السكر

يعتقد أطباء الأسنان، بمن فيهم الدكتور فيرديان، أن مضغ العلكة الخالية من السكر يحفز إنتاج اللعاب، وقال فيرديان "مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 20 دقيقة بعد تناول الطعام يمكن أن يدفع فمك لإنتاج المزيد من اللعاب. وهذا يمكن أن يساعد في تحييد الهجمات الحمضية التي تسبب تسوس الأسنان".

7- فهم كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأسنان بالفرشاة، قال الدكتور فيرديان إنه ليس من المهم فقط تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح، ولكن أيضاً التأكد من عدم تفريش أسنانك بالفرشاة بشكل كبير لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف المينا.

وأوضح أن الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان هي وضع فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة بزاوية 45 درجة واستخدام حركات دائرية صغيرة.