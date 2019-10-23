سياسي عراقي: أمريكا أعطت العراق على طبق من ذهب لإيران

قال المحلل السياسي العراقي، عبدالكريم وزان، إن العداون الأمريكي على بلاده وسيطرته على جميع مفاصل الدولة بشكل كامل أدى إلى تردى الأوضاع هناك وتسليم العراق لإيران على طبق من ذهب.
وأضاف "وزان" خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن الحرب الأمريكية في العراق أدت إلى التلاعب بالاقتصاد الوطني وتفعيل الطائفية وحل الأجهزة الأمنية ووزارة الإعلام وهجرة الكفاءات العلمية بالعراق، موضحا أن ما تشهده العراق حاليا هو احتلال واستكمال للاستعمار القديم من خلال تفتيت قيم الشعب العراقي وإبعادة عن الثوابت العربية الأصيلة.
وأكد المحلل السياسي العراقي، أن العراق مازال يقبع تحت هيمنة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
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