دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: أخبار سارّة بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: إنَّ ثمة أخبارًا سارّة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: مزيد من التقارير ستأتي في وقتٍ لاحقٍ. دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي تغريدة ترامب بعد ساعات من موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على تمديد الهدنة في شمال شرقي سوريا قرب الحدود التركية لمدة 150 ساعة.

وكانت تركيا وافقت في محادثات مع الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على هدنة لمدة 120 ساعة وانتهت أمس الثلاثاء.

وأطلقت أنقرة عملية عسكرية في شمال سورية، تحت مسمى «نبع السلام» في التاسع من الشهر الجاري، مبررة ذلك بالتصدِّي لما تصفهم بـ«الإرهابيين» وإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين.