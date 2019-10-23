وزير الدفاع الأميركي في بغداد بعد انسحاب قواته من سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

يلتقي وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء في بغداد، المسؤولين العراقيين لمناقشة التطورات الإقليمية بعد وصول قواته الاثنين إلى إقليم كردستان الشمالي إثر انسحابها من شمال شرق سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي.

وأشار إسبر إلى أنه سيلتقي خصوصاً نظيره العراقي نجاح الشمري. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت في بيان الثلاثاء أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات (الأميركية) داخل العراق".