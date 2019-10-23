انتحار الشاعر الكردي محمد عمر عثمان في ظروف غامضة

أقدم الشاعر الكردي العراقي ، محمد عمر عثمان، الملقب بـ "جنرال الخريف"، على الانتحار في ظروف غامضة.
وأعلنت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في توضيح لها، أن "محمد عمر عثمان، الشاعر الكردي الكبير الملقب بـ (جنرال الخريف) أقدم مساء اليوم على الانتحار بمنزله في ظروف غامضة".
يذكر أن الشاعر محمد عمر عثمان ولد في مدينة السليمانية عام 1957، ويعد من أعلام الأدب الكردي الحديث وكان مولعا بأعمال الأدباء والكتاب الروس.
المصدر: RT
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