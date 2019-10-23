فرنسا تعلن وقوفها إلى جانب لبنان وتدعو إلى احترام حق اللبنانيين في التظاهر

أكدت فرنسا وقوفها إلى جانب لبنان ودعت إلى الحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، مع احترام حق اللبنانيين في التظاهر.
وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان، إن «فرنسا تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في لبنان وتدعو للحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات، كما تدعو لاحترام حق اللبنانيين في التظاهر».
وأضافت فون دير مول أن بلادها «تشجع مرة أخرى الحكومة اللبنانية على إجراء الإصلاحات اللازمة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد وتأمين الخدمات العامة التي توفرها الدولة لصالح كل المواطنين».
وتابعت بالقول إن «فرنسا تقف إلى جانب لبنان».
وذكّرت الناطقة باسم الوزارة بتعهد فرنسا والتزامها إلى جانب شركائها الدوليين بـ«التطبيق السريع للقرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر سيدر في باريس، خلال شهر أبريل عام 2018».
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