شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة عمرها 500 عام في بني كبير بالباحة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، سقوط شجرة معمره، تجاوز عمرها 500 عام، وذلك في قرية الحدب ببني كبير في منطقة الباحة، حيث اقتلعت من جذورها وانقسمت إلى نصفين.

وسقطت الشجرة أمس (الثلاثاء)، بسبب تجويف داخل جذورها، وقد أثار سقوطها حالة من الحزن والشجن بين أبناء المنطقة.

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