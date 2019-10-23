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سقوط شجرة عمرها 500 عام في بني كبير بالباحة (فيديو وصور)

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شجرة عمرها 500 عام في بني كبير بالباحة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، سقوط شجرة معمره، تجاوز عمرها 500 عام، وذلك في قرية الحدب ببني كبير في منطقة الباحة، حيث اقتلعت من جذورها وانقسمت إلى نصفين.

وسقطت الشجرة أمس (الثلاثاء)، بسبب تجويف داخل جذورها، وقد أثار سقوطها حالة من الحزن والشجن بين أبناء المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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