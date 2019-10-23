شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية بمكة تُسفر عن ضبط العشرات من المخالفين للإقامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شنت شرطة العاصمة المقدسة أمس الثلاثاء حملة أمنية بمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء، لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية “وطن بلا مخالف”.

وبدأت الحملة على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام بمكة المكرمة، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.

وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للمخالفين، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

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