الأربعاء 23 أكتوبر 2019

ما علاقة مضغ اللبانة بخسارة الوزن

متابعات_الخليج 365

يسعى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، لإنقاص وزنهم عبر العديد من الأساليب أهمها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون بأن مضغ العلكة (اللبان) يساعد على إنقاص الوزن.



أظهرت العديد من الدراسات بأن مضغ العلكة يمكن أن يساعد في السيطرة على الشهية ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام وإدارة الجوع، وبالتالي يساهم في التخلص من الكيلوغرامات الإضافية.

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وبحسب دراسة أجريت في جامعة رود آيلاند الأمريكية، فإن عملية المضغ تعمل على حرق السعرات الحرارية، حيث تبين بأن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يحرقون مقداراً أكبر من السعرات الحرارية بنسبة 5% مقارنة مع الأشخاص الذين لا يمضغون العلكة.

كما وجدت دراسة أخرى أجرتها جامعة ولاية لويزيانا، أن مضغ العلكة يفيد في السيطرة على الشهية وبالتالي يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

وينصح الخبراء بمضغ العلكة عند الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية، وبعد تناول الوجبة مباشرة، وأثناء الطهي لأنها تساعد على إبقاء الفم مشغولاً.

وأكد الخبراء بأن مضغ العلكة لوحده لا يساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير إن لم يترافق مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين.