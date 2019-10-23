الأربعاء 23 أكتوبر 2019

شركة هيونداي تطور نظام القيادة الذاتية

متابعات_الخليج 365

البديل المطابق للسائق هو ما تعمل عليه حاليا شركة هيونداي المصنعة للسيارات بهدف الانتقال إلى تقنية القيادة الذاتية للمستوى الأعلى من التطور.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فإن هيونداي تعمل على تطوير نظام قيادة ذاتية ذكي، بإمكانه محاكاة أسلوب القيادة الشخصي لكل سائق، وردود أفعاله، وطريقته في القيادة بكل دقة.

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وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن هيونداي أعلنت عن نظام القيادة الذكي الجديد باسم Smart Cruise Control، وهو نظام يتمثل في مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الحساسية، التي تراقب السائق باستمرار وتضخ بيانات تحركاته وردود فعله خلال القيادة لنظام القيادة الذاتي بالسيارة، لتقوم السيارة بالقيادة بنفسها بأسلوب مطابق لأسلوب السائق.

ومن الأفعال التي بإمكان نظام القيادة الذاتي الذكي الجديد من هيونداي رصدها وتقليدها طريقة تفاعل السائق في حالات الازدحام المروري، ومدى حرصه على المسافات بين سيارته والسيارة التي أمامه والتي خلفه، وكذلك معدل استهلاكه للوقود والحالات التي يلجأ بها لزيادة السرعة أو خفضها.

وقالت صحيفة ديلي ميل إنه بمجرد طرح هيونداي لهذا النظام المتطور من القيادة الذاتية ستعبر كل سيارة عن سائقها بشكل أكبر، وستعمل وفقا لتوجهاته بشكل أكثر دقة وإتقان دون أن يحتاج للمس عجلة القيادة.