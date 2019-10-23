بداية 2020.. "أدوبي" توفر برنامج "إليستريتور" لأجهزة أبل

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أدوبي

متابعات_الخليج 365

بعد وعدها بإضافة نسخة برنامج "فوتوشوب" في العام الماضي، قررت شركة "أدوبي" للبرمجيات التعويض على المهتمين ببرامجها من مستخدمي أجهزة أبل "أي باد" بعد تأخر طرح "فوتوشوب" عبر برنامج تصميمات آخر مميز هو "إيلستريتور".



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ووفقاً لموقع "زا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن أدوبي زفت هذا النبأ السعيد لمستخدمي أجهزة "أي باد"، على أن تكون هناك نسخة مخصصة لأنظمة تشغيل أجهزتهم من برنامج التصميمات "إليستريتور"، ليتم طرحها مباشرة بعد طرح برنامج تعديل الصور الشهيرة "فوتوشوب" لأجهزة أبل اللوحية.

ووفقاً لتقرير نقله الموقع الأمريكي عن وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإنه من المنتظر أن تعلن أدوبي رسمياً عن طرح نسخة من برنامج "إيلستريتور" لأجهزة "أي باد" خلال مؤتمرها السنوي Adobe Max الذي ينعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

على أن يكن الطرح الرسمي للبرنامج على منصات "أي باد" في وقت لاحق خلال عام 2020 المقبل.