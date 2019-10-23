اخبار الخليج

عطل يصيب تويتر فى عدد من دول العالم.. والشركة تلتزم الصمت

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

عطل يصيب تويتر فى عدد من دول العالم.. والشركة تلتزم الصمت

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

عطل يصيب تويتر فى عدد من دول العالم.. والشركة تلتزم الصمت

متابعات_الخليج 365

اشتكى عدد كبير من مستخدمى موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حول العالم من عطل أصاب الموقع، إذ لم يعمل الموقع لدى عشرات الآلاف من المستخدمين خلال الساعات الماضية.

 

ووفقًا لموقع Down Detector الذى يتتبع الأعطال التى تصيب مواقع الإنرنت، فقد أبلغ حوالى 16000 مستخدم عن وجود مشكلات مع Twitter ، وخاصة فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والأرجنتين.

Advertisements

 

وواجه العديد من المراسلين فى مواقع إخبارية شهيرة مثل Business Insider مشكلات فى تحميل الموقع والوصول إلى النظام الأساسي.

 

ولم تصدر شبكة التغريدات القصيرة حتى الآن إى أنباء عن هذا العطل، أو السبب وراءه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل يصيب تويتر فى عدد من دول العالم.. والشركة تلتزم الصمت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا