عطل يصيب تويتر فى عدد من دول العالم.. والشركة تلتزم الصمت

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

اشتكى عدد كبير من مستخدمى موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حول العالم من عطل أصاب الموقع، إذ لم يعمل الموقع لدى عشرات الآلاف من المستخدمين خلال الساعات الماضية.



ووفقًا لموقع Down Detector الذى يتتبع الأعطال التى تصيب مواقع الإنرنت، فقد أبلغ حوالى 16000 مستخدم عن وجود مشكلات مع Twitter ، وخاصة فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والأرجنتين.

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وواجه العديد من المراسلين فى مواقع إخبارية شهيرة مثل Business Insider مشكلات فى تحميل الموقع والوصول إلى النظام الأساسي.

ولم تصدر شبكة التغريدات القصيرة حتى الآن إى أنباء عن هذا العطل، أو السبب وراءه.