القصر الطائر.. جولة على متن طائرة خاصة فخمة قيمتها 200 مليون دولار

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

لا توجد نهاية للرفاهية، ودائما ما نجد جديدا فى عالم الرفاهية، والطائرات الخاصة واليخوت الفخمة، والمنازل والسيارات الفارهة، وهذه المرة نذهب فى جولة فى طائرة خاصة فخمة من طراز بوينج.



وكشف مدوّن طيران متعطش عن أفضل رحلة له في عام 2019، تجربة طائرة خاصة على متن طائرة بوينج الخاصة الفخمة بقيمة 200 مليون دولار (158 مليون جنيه إسترليني)، وفقا لصحيفة "ذا صن البريطانية".

واستقل سام تشوي الطائرة المذهلة، التي كانت مملوكة من قبل رئيس دولة، في رحلة استغرقت أربع ساعات من هاميلتون في كندا إلى مارانا في الولايات المتحدة، وكان بمفرده على متن الطائرة الفخمة.

وأوضح مدون السفر، الذي قام بأكثر من 2000 رحلة إلى أكثر من 100 دولة، أن الرحلة كانت من كندا إلى الولايات المتحدة، بحيث يمكن للطائرة، التي كانت على الأرض منذ عام، الخضوع للصيانة والحصول على طلاء جديد قبل بيعها.

ولحسن حظ سام، تمكن من الحصول على جولة وصول كاملة للطائرة لأنه كان الراكب الوحيد على متن الطائرة الفارهة من طراز بوينج 747SP.

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وذهب سام للتحقق من بقية الطائرة، بدءا من السطح العلوي، وأظهر مقطع الفيديو الخاص بـه 12 صفًا من مقاعد "LA-Z-BOY" العميقة، مع مساحة تخزين بجانبها، يوجد بالفعل الكثير من المساحة المخصصة للأرجل، لكن يمكنك تمديدها لأن الكراسي سوف تتمدد بصورة كاملة.

أسفل درج حلزوني، وجد سام غرفة النوم الرئيسية والحمام، وهناك سرير مزدوج كامل وكذلك أريكة في غرفة النوم، وكلها مزينة بالجلد الفاخر، والحمام فخم بالمثل، مع تركيبات باللون الذهبى، وفي الحمام الآخر، هناك دش حتى تتمكن من الانتعاش قبل الخروج من الرحلة.

بعد ذلك أظهر سام قاعة اجتماعات حيث جلس على "عرش" أزرق في إحدى طرفي الغرفة، محاطًا بكلا الجانبين بكراسٍ جلدية، ووفقا لسام فإن الكرسى سوف يميل حتى 180 درجة بلمسة زر واحدة.

وأسفل الممر توجد غرفة اجتماعات، تليها المزيد من المقاعد في الجزء الخلفي من الطائرة، وكلها تحتوي على تنجيد من الجلد، وهناك أيضًا مكتب خاص ومساحات جلوس أخرى فى جميع أنحاء الطائرة.

وأضاف: "أحب B747، أحب السفر الفاخر، أحب الطيران الكلاسيكي، ماذا يمكن أن يكون أفضل من الطيران على طائرة خاصة من طراز B747-SP مع تكوين VIP كامل؟".