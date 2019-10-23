«إكسبو 2020 دبي».. أجنحة التنقل والاستدامة والفرص تكتمل قبل نهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سامي مسالمة

أكد المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، أن الأعمال الإنشائية الأساسية والبنية التحتية في موقع الحدث تم الانتهاء منها بشكل كامل، لافتاً إلى أن بعض الأعمال تجري على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المجدول لها وتشمل وضع طبقات الأسفلت وإشارات الطرق وغيرها.

ولفت الخطيب خلال تصريحات على هامش الإحاطة الإعلامية لإكسبو ٢٠٢٠ دبي، إلى أنه تم تسلم شهادات إنجاز من بلدية دبي بعد اكتمال الأعمال الإنشائية في مناطق الموضوعات الفرعية والتي تشمل ٨٦ مبنى دبي، كما يتم حالياً التعاون مع الدول التي قررت بناء أجنحة مستقلة لها لتجهيز التصاميم الخاصة بها، على أن يتم الانتهاء من عمليات التنفيذ للأجنحة بحلول يوليو ٢٠٢٠ إلى جانب فترة تجريبية تشغيلية تستمر حتى سبتمبر ٢٠٢٠.

وأوضح الخطيب أن نحو ٨٤ دولة، أعلنت أنها ستقوم ببناء أجنحة مستقلة لها، مشيراً إلى أن حوالي ٣٠ دولة بدأت عمليات الإنشاء في أجنحتها، في حين لا يزال بعض الدول في مرحلة التصميم، إلى جانب أن كلاً من طيران الإمارات وإينوك وموانئ دبي العالمية قد باشرت ببناء أجنحتها.

البنية التحتية

ونوّه الخطيب بأن المساحات وشبكة الطرق الموجودة تحت أرض موقع الحدث، ستتيح للسيارات والشاحنات الدخول والخروج من أي جهة من مداخل ومخارج الموقع، وسيتم استخدامها خلال فعاليات الحدث للخدمات اللوجستية والتخزين وخدمات التوصيل والنقل الخاصة بالأبنية وكافة المرافق وأجنحة المشاركين بهدف تعزيز سرعة وكفاءة خدمات الإمداد من خلال الشبكة تحت الأرض بعيداً عن مناطق الزوار، فيما ستخصص خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء الفعاليات كمواقف للسيارات ولخدمة مباني دستركت 2020، كما يوجد تحت ساحة الوصل 14 غرفة للكواليس مخصصة لتجهيز الفرق الاستعراضية والفنانين قبل صعودهم إلى منصة المسرحة الهيدروليكية التي ستنقلهم من تحت الأرض للصعود إلى وسط الساحة أمام الجماهير.

وأضاف الخطيب: فيما يتعلق بساحة الوصل فسيتم الانتهاء من إنجازها بشكل كامل في إبريل ٢٠٢٠، بما يشمل جميع مكوناتها، وقد تم الانتهاء بشكل كامل من الأعمال الإنشائية ويتم حالياً تركيب الألواح على هيكل القبة والتي ستنعكس عليها العروض الضوئية خلال الحدث كما يجري تركيب أجهزة العرض الضوئي.

كما أشار إلى أن أجنحة موضوعات التنقل والاستدامة والفرص، ستكتمل عمليات الإنشاء فيها بنهاية العام الجاري، ومع بداية العام القادم ستنطلق الأعمال الداخلية ونقل المعروضات ومواد العرض الخاصة بكل جناح، وبحلول شهر إبريل 2020 سيتم الانتهاء من جميع هذه الأجنحة على أن تنطلق بعدها عملية التشغيل التجريبية لغاية شهر سبتمبر.

التشغيل التجريبي

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ولفت إلى الخطة الخاصة بالحدث تشمل 3 مراحل للتشغيل التجريبي، على أن تنطلق المرحلة الأولى خلال الربع الثاني من 2020 فيما تبدأ المرحلة الثالثة بعد استكمال جميع الدول من بناء أجنحتها لتكون بذلك أكبر مرحلة شاملة للتشغيل التجريبي لكامل مرافق ومكونات الموقع قبيل انطلاق فعاليات الحدث.

ولفت إلى أن الإنجاز الكامل لكل من قرية إكسبو ومركز دبي للمعارض ومركز التسوق، والتي تقع جميعها خارج المنطقة المسورة لإكسبو 2020، سيتم بحلول الشهر الثاني من العام المقبل، موضحاً أن قرية إكسبو التي يتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويرها تضم 2200 وحدة سكنية ستخصص للإيجار بشكل كامل للمشاركين في إكسبو 2020 خلال فعاليات الحدث على امتداد 6 أشهر.

استمرار الشركات

وأوضح أن 3 شركات أكدت أنها ستتخذ من موقع إكسبو 2020 مقراً لها بعد انتهاء فعالياته حيث سيتحول إلى منطقة دستركت 2020، وتشمل شركة سيمنز وأكسنتشر وشركة «أطلس كابيتال»، التي تتخذ من مدينة شنغهاي مقراً لها، فيما ستبقي موانئ دبي العالمية على جناحها خلال مرحلة الإرث.



صالح الجزيري: الحدث يتطلب تكاتف الجهود لإنجاحه



أكد صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان أن «إكسبو دبي 2020 ، يعد حدثاً عالمياً، ويوفر منصة مثالية وغير مسبوقة، للتعريف بإنجازات دولة الإمارات، كما يسهم في الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع السياحي، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص لإنجاح الحدث.

وأعرب عن فخره باختيار متحف عجمان أمس، لاستضافة وتنظيم احتفالية بدء العد التنازلي لانطلاق» إكسبو 2020 دبي «بعد عام من الآن، لتكون الأولى ضمن سلسة من الفعاليات القادمة لدعم استضافة مثالية لهذا الحدث العالمي». (وام)