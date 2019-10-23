دعوات لتأسيس متحف حبيب الصايغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

دعا حضور ندوة «إبداع حبيب الصايغ» التي نظمها فرع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، إلى ضرورة تأسيس متحف خاص يضم إرث الراحل الأدبي ومتعلقاته المادية. تحدث في الندوة الشاعر سامح كعوش وأدارتها نجاة الظاهري بحضور كل من الكاتب محمد شعيب الحمادي رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد في أبوظبي والروائي علي أبو الريش وحسن حبيب الصايغ.

أكد الحمادي أن لدى الاتحاد أكثر من فكرة لحفظ تراث الصايغ، والوصول به إلى الأجيال المقبلة.

حاورت الظاهري، كعوش حول ميزات أدب الصايغ، وكيفية دخول عوالمه الرحبة ما بين الشعر العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر، وكيفية وصول الكتاب الشباب إلى ما وصل إليه الصايغ، ثم مدى تأثره شخصياً بتجربة الصايغ الإبداعية.

وقال كعوش إن الصايغ يعطي معنيين في قصيدته، الأول قريب في متناول الجميع والثاني بعيد يمارس من خلاله دور الفيلسوف في الشعر، وكأنه أدرك منذ البدايات أن المتلقي العربي يستطيع أن يذهب بعيداً في الشعر، فكانت مفردته إماراتية ضاربة في القدم، لقد جمع الصايغ في شعره فروسية عنترة، وحكمة أبي تمام، ووصف البحتري وغيرهم من فحول الشعراء، ثم قدم قصيدته بصبغة إماراتية، لقد استند الصايغ إلى مخزون أدبي عريق وتسلح به ثم اطّلع على الأدب الغربي، فمن يقرأ أشعار الصايغ يتأكد أنه قرأ لكبار شعراء الغرب، مثل بودلير وغيره.

وأضاف كعوش عندما أردت أن أقرأ الصايغ من خلال بحثي الذي أصدرته عن شعره، وجدت أنني أستطيع أن أقرأه كشاعر غزلي وكشاعر سياسي وكرائد من رواد الشعر في الإمارات، لكني ذهبت إلى علاقة شعره بالأسطورة، فالصايغ شاعر مقتدر، كان يقنع القارئ أولاً من خلال امتلاكه لأدوات شعرية حقيقية، ولغة عريقة قوية لقد كان مدرسة مكتملة الأركان شعرياً في الشكل وفي الأدوات.

وقدم كعوش ورقة نقدية حول شعر الصايغ قال فيها: البداية مع الصايغ تبدأ دائماً بالموت، الموت الذي يؤسس لحياة أخرى، يبني عوالم ما بعد الخراب، ويؤنسن الأشياء بوحدة الانمحاء، أو الإمحاء القسري الذي يمارسه الصايغ لكل كائنات الحبر والبشر والورق، فكأنه يستعمل عناصر الوجود من ماء وهواء وتراب ونار، وعلوم الحياة من فلسفة وشعر ومنطق اللا منطق، وهو في ذلك يطلب مطلباً أوحد منذ عرفناه في قصائده الأولى، حتى كتابته الأخيرة الأكثر إشارةً إلى الموت كحياة.

وأضاف: إنها لعبة الخلود عند الصايغ، مؤامرته ضد الحياة، محوه لكل ما كان لأجل ما سوف يكون، كما في طقوس الخصب والولادة في الأساطير والميثولوجيات القديمة، وهو العربيّ فيبقى الأقرب إليها، والأقدر على التماهي بها، وإن برمزيات التشكيل اللوني الحداثي أو لعبة الأضداد سبيلاً إلى الخلود الكلي والبقاء الشعري في المطلق، في وحدة الكائن والكون.

وأوضح كعوش أن علاقة جدلية يرسخها نص الصايغ في مساحة الشعر الذي يتجه إلى الإجابات تواً، فلا الموت موت ولا الحياة شكلهُ البدائي، بل إن الموت الذي يشكل الهاجس الأول لدى الصايغ ظاهرياً، كأن تتكرر مفردة الموت في فعل يموت/‏ تموت عشرين مرةً في نص واحد هو قصيدته «رسم بياني لأسراب الزرافات»، ما هو إلا احتيال الشاعر على موته، واتحاده بلذاته الأزلية حتى لو كانت مفتاحه إلى العالم السفلي، أو سببه للبحث عن حياة جديدة، منذ تفاحةٍ أو رمحٍ أو سهم أو خنجر، أو ما يشبهها، كتفاحة «آدم»، أو رمح «أخيل» قاتل هيكتور الطروادي، أو سهم «باريس» قاتل أخيل، أو خنجر «بروتوس» قاتل يوليوس قيصر.