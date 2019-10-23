اتفاق روسي تركي لإدارة «المنطقة الآمنة» مع دمشق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه توصل مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حلول مصيرية حول سوريا، مشدداً على ضرورة تحرير البلاد من الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي، كما توصل الرئيسان لمذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرقي سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ختام المباحثات بين الرئيسين بوتين وأردوغان في سوتشي، أمس، أن الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل منطقة العملية التركية بشمال سوريا، ابتداء من منتصف ليل 23 أكتوبر. وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في «المنطقة الآمنة» بشمال سوريا.

وكان بوتين، أكد خلال اللقاء، أن الوضع في سوريا صعب والجميع يرى ويدرك ذلك، والمشاورات بين روسيا وتركيا بشأن هذه المسألة ضرورية جداً. وأضاف «الوضع في المنطقة عصيب للغاية، ونحن نرى ونفهم كل شيء، وأعتقد أن لقاءنا اليوم (أمس) في مكانه، ومشاوراتنا مطلوبة بشدة»​​​. وأعرب بوتين عن أمله في أن «يلعب مستوى العلاقات الروسية التركية، التي تم تحقيقها والتي بلغت مستوى رفيعاً، دوراً مثالياً في تسوية جميع المسائل العالقة في المنطقة، وستتيح لنا إيجاد حلول مشتركة للمسائل العالقة لتركيا ولجميع دول المنطقة، وبما فيها مصلحة لكل الأطراف». وتوقع أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي أن يوضح اجتماع الرئيسين بوتين وأردوغان الجانب الذي يسيطر على المناطق الغنية بالنفط في شمال شرقي سوريا. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن أوليغ سيرومولوتوف أن التوغل التركي بشمال سوريا ينتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية. وأدلى سيرومولوتوف بتصريحاته أثناء اجتماع بوتن وأردوغان، حيث قال المسؤول الروسي إن القوات الروسية والإيرانية فحسب هي التي يحق لها قانوناً أن تكون في سوريا.

وكان أردوغان حذر قبيل توجهه إلى سوتشي من أن الهجوم في شمال سوريا سيُستأنف «بعزم أكبر» إذا لم يستكمل الأكراد انسحابهم قبل انتهاء الهدنة.

وذكر بشأن عملية وقف إطلاق النار، التي انتهت مساء أمس، «إذا لم يتمّ احترام الوعود التي قطعها الأمريكيون، ستُستأنف العملية بعزم أكبر».

ورفض أردوغان اقتراحاً لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل «تمديد وقف إطلاق النار» في سوريا. وقال الرئيس التركي «لم أتلقَ مثل هذا الاقتراح من ماكرون. ماكرون يلتقي إرهابيين واختار هذه الوسيلة ليبلغنا اقتراح الإرهابيين». وذكر مصدر أمني تركي أن أردوغان وبوتين سيناقشان انسحاب وحدات حماية الشعب من بقية المناطق الحدودية خلال اجتماع سوتشي.

(وكالات)