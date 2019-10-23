شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تشل لبنان والحكومة «تتخبط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”
تجاهل اللبنانيون، حزمة الإصلاحات التي قررتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية الفاسدة بأكملها، وخرجوا مجدداً، أمس الثلاثاء، إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي؛ حيث تواصلت الاعتصامات في ساحات بيروت، ومعظم مراكز المحافظات بالتزامن مع قطع بعض الطرقات الدولية والداخلية، في وقت لا تزال المؤسسات العامة مقفلة، إضافة إلى المصارف والإدارات وبعض المؤسسات التجارية الخاصة.
ووسط تخبط حكومي، أعلنت وزارة التربية عن تعطيل المدارس في البلاد حتى إشعار آخر، بعد أن أعلنت أول الأمر فتحها اليوم، بينما تمت إقالة مديرة الوكالة الوطنية (الرسمية) للأنباء، في وقت تحدث فيه مستشار الحكومة عن إمكانية إجراء تعديل وزاري خلال أيام.
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