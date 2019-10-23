شكرا لقرائتكم خبر عن 40 طناً مساعدات من الإمارات لـ1920 يمنياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات 40 طناً من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة؛ للمساعدة في تطبيع حياتها؛ بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة. وتفصيلاً وزع فريق «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، أمس، 300 سلة غذائية على سكان منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فرداً؛ حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً. وكانت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي وزعت مع بداية «عام التسامح» 31.925 سلة غذائية، بمعدل 1800 طن استهدفت أفراداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة بلغ عددهم 150.379. (وام)

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