ألمانيا تقترح منطقة أمنية تضمن عودة اللاجئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور إقامة منطقة أمنية في شمال سوريا لحماية المدنيين النازحين، وضمان استمرار التصدي لتنظيم«داعش»، وهي المرة الأولى التي تقترح فيها برلين مهمة عسكرية في الشرق الأوسط، في وقت اعتبر الاتحاد الأوروبي، أمس، أن الهجوم التركي في سوريا يدعم تنظيم «داعش»، ويهدد الأمن الأوروبي.

وقالت الوزيرة إنها ستناقش المبادرة مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع، ولم تستبعد إرسال جنود ألمان إلى سوريا قائلة: إن المسألة في يد البرلمان.

وأوضحت كارينباور، زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، لقناة (زد.دي.إف) التلفزيونية الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين «لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج ولا نفعل شيئاً». وقالت لقناة دويتشه فيله «أقترح أن نقيم منطقة أمنية تحت إشراف دولي، وبمشاركة تركيا وروسيا». وذكرت أن الخطوة ستسهم في استقرار المنطقة حتى يتمكن المدنيون من إعادة البناء، ويتمكن اللاجئون من العودة طوعاً.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس: إن بلاده تلقت أسئلة وتعليقات غاضبة من حلفاء بعدما اقترحت وزيرة الدفاع إقامة منطقة أمنية بشمال سوريا. وقال ماس «منذ يوم الاثنين، وبعد اقتراح زعماء الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تلقينا أسئلة من حلفائنا وهناك قدر، لا جدال في هذا، من الغضب بين شركائنا». وأضاف أنه يجري نقاش بين الشركاء حالياً حول إقامة مثل هذه المنطقة الأمنية الدولية.

من جهة أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى وقف الهجوم في سوريا، وسحب قواتها واحترام القانون الدولي. وقال دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي: «ندين العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا»، مؤكداً أن «اتفاق وقف إطلاق النار لا يثق به حتى المغفلون». فيما قالت الكتلة الكبرى في البرلمان الأوروبي: إنه «يجب أن تتحمل تركيا العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي». جاء ذلك على لسان مانفريديني فوبير، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة نيابية) بالبرلمان الأوروبي. كما قال رئيس مجموعة اليسار الأوروبي الموحد: «يجب على أوروبا الاعتراف بحق الأكراد في الحكم الذاتي».

وفي موسكو، أعلن الكرملين أنه يعتزم دراسة مقترح وزيرة الدفاع الألمانية حول المنطقة الآمنة. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: إن الأمر يدور حول مبادرة جديدة، مضيفاً أنه لا يوجد موقف محدد تجاهها حتى الآن، وقال: «ندرس الأمر».

وكانت أنيجريت كرامب كارينباور اقترحت إشراك روسيا وتركيا في إقامة محتملة لهذه المنطقة. (وكالات)