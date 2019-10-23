برلمان بريطانيا يوافق على«بريكست» ويرفض تزمينها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر اتفاق بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقبة أولى امس الثلاثاء، في البرلمان الذي اعتمد قانون تطبيقه في قراءة ثانية ما يمهد الطريق امام دراسة مفصلة للنص، لكنه مني بانتكاسة اخرى عندما رفض مجلس العموم، في الوقت نفسه، اقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون الخروج. وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق.

ويعرقل رفض البرلمان طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق بريكست، إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد نهاية اكتوبر الجاري. ورفض النواب طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308. وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مناقشة القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال إنه «بطريقة أو بأخرى سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر».

وكان جونسون هدد بسحب الاتفاق من البرلمان، والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص. وقال أمام مجلس العموم «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير، أو حتى إلى وقت لاحق، فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة».

ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في تفاصيله. وقال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض «إن تفادي المساءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية».

وتثير هذه المهلة القصيرة للتصويت على مشروع قانون مؤلف من 110 صفحات (بالإضافة إلى مذكرات توضيحية أطول) غضب النواب الذي عبروا عن ذلك بالتصويت ضدها.

وفي ستراسبورغ أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي «فعل كل ما بوسعه» لضمان خروج بريطانيا في شكل منظم من الاتحاد. وأضاف «علينا الآن أن نراقب ما سيحدث في ويستمنسر عن كثب. ليس من الممكن وليس من المتخيل أن يصادق البرلمان (الأوروبي) على الاتفاق قبل أن يصادق عليه ويستمنستر». (وكالات)