سوق أبوظبي العالمي يبدأ العمل بالمختبر الرقمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي اليوم الجلسة الرئيسية لمهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي» 2019 المقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويستعرض المهرجان الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي للمرة الثالثة، أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، ويضم 14 من أقوى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، وأكثر من 5000 من الخبراء والمبتكرين في مجال الخدمات المالية من المنطقة والعالم.

وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، كلمة رئيسية ألقاها زوو زياشاون، رئيس هيئة المجتمع الصيني للتمويل والصيرفة، ونائب رئيس مجلس إدارة منتدى بوا في آسيا، والمحافظ السابق لبنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني)، الذي ركز على أهمية المواءمة وتحقيق التوازن بين ابتكارات التكنولوجيا المالية، واحتواء المخاطر المالية.

وتجول سموه برفقة عدد من أعضاء المجلس التنفيذي في معرض «فينتك 50» المصاحب للمهرجان، وهو مبادرة جديدة لمهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية بهدف استعراض أبرز أعمال الابتكارات المالية الناشئة من حول العالم لخمسين شركة متخصصة.

وزار سموه جناح شركة «بلاج آند بلاي»، التي تعتبر واحدة من أكبر منصات الابتكار في مجال التكنولوجيا، وتعرف إلى الحلول التي تقدمها في مجال دعم المبتكرين من خلال ربطهم بشبكة الشركات الكبرى حول العالم، إلى جانب برامج المسرعات، وصناديق الاستثمار الناشئة.

ورافق سموه خلال زيارة المهرجان سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة.

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن سوق أبوظبي العالمي حقق تقدماً هائلاً في تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في العام الماضي، وأطلق عدداً من المبادرات تعد الأولى من نوعها في العالم. منها نشر دليل ترخيص البنوك الرقمية، ونشر أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في العالم والمعنية بأنشطة الأصول المشفرة، الأمر الذي عزز مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة عالمية رائدة في مجال الأصول الرقمية.

وقال الصايغ: هذا العام، عملنا مع المصارف المحلية والمؤسسات المالية عن قرب لإيجاد نموذج عملي، وبفضل ذلك نحن هنا نعلن عن بدء استقبال المختبر الرقمي، والذي سيحل محل برنامج المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، في إطار جهود التحول الرقمي المستمرة. ويسرني أن أشارككم أن بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أنجلو الخليجي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، والاتحاد لائتمان الصادرات، و«بلاج آند بلاي»، وشركة «ون كونيكت» للتكنولوجيا المالية، هم من الشركاء المؤسسين للمختبر.

وأطلق سوق أبوظبي العالمي، أمس، بالتعاون مع منصة «ماجنيت» تقريراً حول مشاريع التكنولوجيا المالية في المنطقة لتسليط الضوء على مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة. كما يسرني أن أعلن أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ستطلق مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قريباً وفي هذه المناسبة.

من ناحية أخرى، أكد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، في لقاء مع الصحفيين، أن معدل التوزيعات للشركات المدرجة في سوق أبوظبي وصل إلى 5% وهو من أعلى المعدلات عالمياً، ومؤشر على تحفيز المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أهم المنصات والقنوات الاستثمارية في المنطقة.

وأكد المنصوري، أن سوق أبوظبي يعمل وفقاً لتوجيهات وتعليمات هيئة الأوراق المالية بالنسبة للشركات التي لديها خسائر متراكمة، مشيراً إلى أن السوق لن يقوم بإدراج أي شركة جديدة لديها خسائر.

وأبدى المنصوري تفاؤله بالاستثمار في سوق أبوظبي، وقال: إن السوق لديه فرص استثمارية واعدة، خاصة أن الشركات المدرجة فيه على مستوى جيد في الكفاءة، والربحية، والمراكز المالية.. وبالنسبة لإدراج بعض الشركات، قال المنصوري، إن السوق يتواصل مع بعض الجهات، وأن لدى السوق خريطة طريق جديدة للاكتتابات.

وأشار إلى أن انخفاض الفائدة من شأنه أن يعزز الاستثمار في الأسهم، ويمكّن الشركات من الحصول على فرص لتمويل أفضل لمشاريعها بكلفة أقل. وقال المنصوري إن رفع نسب تملك الأجانب في الشركات جيد، وهو ميزة تنافسية ويتماشى مع قانون الاستثمار الأجنبي.



تسريع التحول الرقمي



وسلط المنصوري الضوء على أهمية تسريع عملية التحول الرقمي في الأسواق المالية من خلال كلمة ألقاها في إحدى الجلسات، قائلاً: سيكمل سوق أبوظبي للأوراق المالية الشهر المقبل عامه التاسع عشر، وتعد هذه المناسبة منعطفاً رئيسياً في مسيرتنا، ولحظة نقدم فيها إنجازاتنا على مدى الأعوام السابقة، ونضع فيها لمساتنا الأخيرة على استراتيجية السوق للمستقبل، وتابع: إن للعام المقبل خصوصيّة بالنسبة لنا، ولدولة الإمارات ككل تتمثل في استعدادها لاحتضان معرض إكسبو 2020، كما يصادف آخر سنوات اليوبيل الفضي لتأسيس الدولة، ومبشراً بأول سنوات اليوبيل الذهبي لأمتنا.

أكد «المنصوري» على أن استراتيجية التحول الرقمي كانت من الأركان الرئيسية في بناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، منذ نشأته في 15 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2000 حتى وقتنا الحاضر، حيث يعد السوق من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تبنت مفهوم التحول الرقمي، نظراً لارتباطه الوثيق مع مختلف المؤسسات المالية في شتى أرجاء العالم، ما تطلب منه تبني أحدث التقنيات وممارسة آخر الأساليب المبتكرة في عالم المال والأعمال، لاسيما في ما يتعلق بمجال الخدمات المقدمة للمستثمرين، والمنتجات الخاصة به.



«أنجلو» يقدم خدماته للشركات في «أبوظبي العالمي»

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أعلن بنك أنجلو - الخليجي التجاري، أول بنك تجاري رقمي في العالم، أمس، عن توفيره خدمة سريعة ومتميزة لفتح حساب رقمي أولي للشركات المؤهلة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي، ابتداءً من نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2019. وتعكس هذه الخطوة مساعي البنك الرامية إلى تمكين الشركات من فتح حسابات بنكية بشكل سلس وسريع، لا سيما وأن الشركات الجديدة في دولة الإمارات تواجه صعوبات في فتح الحسابات المصرفية ضمن عملية مرهقة تستغرق الكثير من الوقت. وعمل بنك أنجلو - الخليجي التجاري عن كثب مع سوق أبوظبي العالمي لمساعدة الشركات على فتح حسابات مصرفية عبر الإنترنت، ودعم متطلباتها المصرفية الأساسية وفق أعلى مستويات الكفاءة.

وتعمل منصة بنك أنجلو - الخليجي التجاري التي تتسم بمرونتها ومستواها العالي من الحماية، على تسريع وتبسيط رحلة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي في ما يتعلق بتقديم طلب فتح حساب مصرفي للشركات. ويمكن لأي عميل محتمل الاستفادة من أحدث الابتكارات في واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للسماح لسوق أبوظبي العالمي بمشاركة معلومات تسجيل العميل مع بنك أنجلو - الخليجي التجاري، في الوقت الفعلي، إلى جانب دعم وثائق سياسة «اعرف عميلك» التي تم جمعها مسبقاً من قبل السوق أثناء التسجيل في المنطقة الحرة. وبدلاً من مطالبة العميل بملء طلب فتح حساب مصرفي، يقوم بنك أنجلو - الخليجي التجاري باستخدام جميع المعلومات المقدمة مسبقاً إلى سوق أبوظبي العالمي، ما يقلل بشكل كبير الوقت المطلوب لمعالجة الطلب، وفتح حساب العميل المصرفي. ويمكن للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، والمؤهلة للحصول على حساب مصرفي من بنك - أنجلو الخليجي التجاري، الوصول إلى هذه الخدمة من خلال بوابة ACCESSADGM على الإنترنت.



التجارب الناجحة



تطرّق المنصوري إلى المراحل المتعددة والتجارب الناجحة التي مرّ بها السوق في تبنّيه للتطورات التقنية التي شهدها عالم الأسواق المالية، وصولاً إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطور الرقمي التي تمثلت في حزمة من المنتجات والخدمات الرقمية التي بدأت منذ سنوات، مثل النافذة الذكية «سهمي» التي كان السوق سباقاً في توظيفها لخدمة عملائه في العام 2015، حيث مكّنتهم من الحصول على «رقم المستثمر» من دون الحاجة لمراجعة خدمة العملاء.



المنصة الرقمية المتكاملة



صممت منصة «سهمي» للاستفادة بشكل كامل من التغيرات والفرص الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، حيث تعمل على تعزيز التفاعل مع المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء، وتستهدف توفير خدمات متميزة للمتعاملين، لكونها متكاملة مع مبادرة خدمة الدخول الذكي والحكومة المتكاملة. حيث إن بإمكان المستثمر الوصول إلى المنصة عبر قنوات رقمية آمنة عدة، منها الموقع الإلكتروني للسوق، وتطبيق الهاتف الذكي. ويقوم النظام بشكل تلقائي بربط محفظة المستثمر لدى السوق مع اسم المستخدم الخاص بالدخول الذكي للمستثمر عند أول محاولة دخول للمنصة، كي يتم بعدها توفير حزمة من الخدمات الرقمية. ومن الجدير بالذكر أن إدارة مهرجان «فينتك أبوظبي» قد أسندت شرف تقديم جائزة «أكثر الشركات تسارعاً في التحول الرقمي» إلى خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، تقديراً للأشواط الطويلة التي قطعها السوق في مجال رقمنة الخدمات، والتسارع اللافت الذي حققه السوق في مجال التحول الرقمي، حيث يعد من الرواد في هذا المجال.