شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشبّه محاولات عزله بـ«عمليات إعدام خارج القضاء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شبّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، التحقيق بهدف عزله عن الرئاسة ب «الإعدام خارج إطار القانون»، مستخدماً عبارة مشحونة بالعنصرية تعود إلى أحلك أيام العبودية في أمريكا. وكان ترامب واجه انتقادات فورية على تغريدة قال فيها، إن التحقيق لعزله ليس عادلاً ويجرده من حقوقه القانونية. وكتب على تويتر «على جميع الجمهوريين أن يتذكروا ما يشهدونه هنا -- إعدام خارج القانون. ولكننا سننتصر». وذكرت كريستين كلارك رئيسة لجنة المحامين الوطنيين لحقوق الإنسان في ظل القانون، أنها تشعر ب «الاشمئزاز من استخدام ترامب السيئ لهذه العبارة اليوم».

وقالت إن 4743 شخصاً أعدموا بهذه الطريقة في الولايات المتحدة في الفترة بين 1882 و1968، من بينهم 3446 من الأمريكيين الأفارقة. وأضافت أن هذه الإعدامات «كانت جرائم ضد الإنسانية وجزءاً بشعاً من تاريخ العنف العنصري في البلاد». وصرح مرشح الرئاسة الديمقراطية جوليان كاسترو «من المخجل تماماً استخدام هذه الكلمة لوصف محاسبته على أفعاله».

ويتم التحقيق مع ترامب في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب اتهامه باستغلال منصبه. ويعوّل ترامب على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون لتبرئته في حال صوّت مجلس النواب لصالح عزله.

وطالب الرئيس الأمريكي رفاقه في الحزب الجمهوري باتخاذ موقف أكثر صلابة والقتال من أجل بقائه في الرئاسة، قائلاً إن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين يسعى لمساءلته «في أسرع وقت ممكن» بسبب طلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي له. وأدلى ترامب بهذا التصريح خلال اجتماع وزاري بالبيت الأبيض الاثنين، تزامناً مع سعي الديمقراطيين لحشد التأييد لتحقيق مساءلة ترامب سريعاً، بينما تحاول إدارته عرقلة هذا التحقيق. وقال ترامب «على الجمهوريين اتخاذ موقف أكثر صلابة والقتال. لدينا بعض المقاتلين العظماء لكن عليهم أن يكونوا أكثر صلابة ويقاتلوا لأن الديمقراطيين يحاولون الإضرار بالحزب الجمهوري قبل الانتخابات». وأضاف أن الديمقراطيين «خبثاء ومتحدون».(وكالات)