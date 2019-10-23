النتائج الفصلية تواصل رفع معنويات «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت «وول ستريت» تسجيلها أداء جيداً في مستهل تداولات جلسة الأمس، معتمدة بشكل كبير على النتائج الفصلية للشركات والتي جاءت أغلبها مخالفة لتوقعات المحللين، ما منح الأسواق دفعة معنوية كبيرة.وارتفع مؤشر داو جونز 10 نقاط، أو 0.04٪، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 0.3٪، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.2٪ بواقع 3010.35 نقطة، ليكون بحاجة إلى 18 نقطة فقط للوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ويأمل المؤشر باستمرار النتائج الإيجابية الفصلية لكبار الشركات، بغية مواصلة المكاسب ودفعه لتجاوز الرقم القياسي المسجل في 26 يوليو/ تموز الماضي عند 3027.98 نقطة، حيث يبعد المؤشر أقل من 1٪ عن كسر هذا الرقم.وعلى صعيد الشركات، ارتفعت سهم «يونايتد تكنولوجيز» أكثر من 1٪ بعد أن سجلت الشركة أرباحاً تفوق توقعات المحللين.وفي القارة العجوز سجلت الأسهم الأوروبية نتائج جيدة أمس الثلاثاء بعد جلسة متقلبة، مع فحص مستثمرين نتائج أعمال متباينة للشركات فيما تُسلط الأضواء على أحدث تطورات في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتقدم بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق.وعاد مؤشر ستوكس للارتفاع بعد أن كان منخفضاً 0.4٪ خلال التعاملات الصباحية. وارتفعت مخزونات النفط والغاز بنسبة 1٪ لتقود المكاسب في حين تراجع قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.7٪.وارتفع داكس الألماني والمؤشر السويسري وساعد الأخير ارتفاع سهم نوفارتس 1%، بعد أن رفعت شركة صناعة الأدوية أهدافها لعام 2019 وأعلنت عن إيرادات أفضل من التوقعات.كما صعدت شركة سويسرية أخرى هي إيه.إم.إس وهي من الموردين لأبل ستة بالمئة بفضل الطلب من منتجي الهواتف الذكية مما عزز أرباح التشغيل.ونزل المؤشر ستوكس ما يزيد قليلا على 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش.وقاد سهم يو.بي.إس مكاسب أسهم البنوك بعدما أعلن أكبر بنك سويسري عن هبوط أقل من المتوقع للأرباح الفصلية.



«بيوجن» يقفز 35%

حقق سهم «بيوجن آيدك» الأمريكية للأدوية قفزة كبيرة في تداولات جلسة أمس، مسجلاً أكثر من 35%، بعد الإعلان عن سعي الشركة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لعلاج لمرض الزهايمر.