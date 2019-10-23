«قمة الرواد» تناقش تحديات تزايد الطلب على المياه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تستضيف دبي المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 تحت شعار «ملتقى طرق الاستدامة» الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وافتتح سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس، «قمة الرواد» خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، التي تجمع أبرز رواد قطاع المياه والطاقة لمناقشة الحلول المستدامة لتحديات تحلية المياه وإعادة استخدامها.

وفي كلمته قال الطاير: تتبنى دبي نهجاً شاملاً لضمان استدامة موارد المياه، في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام2030، كما تمتلك «ديوا» اليوم بنية تحتية عالمية المستوى، وتبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 11,400 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، حيث تقدم الهيئة خدماتها لأكثر من 900 ألف متعامل وفق أعلى المعايير باستثمارات تصل إلى 86 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الدورة المركبة

وأكد أن الهيئة تقوم حالياً بتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية الدورة المركبة، والتي تعتبر من أفضل التقنيات من حيث الكفاءة والتي تعتمد بشكل أساسي على استخدام الحرارة المهدورة والناجمة عن إنتاج الكهرباء في تحلية مياه البحر.

وتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لاستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 305 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول العام 2030، ما يزيد القدرة الإنتاجية الكلية إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة ب 470 مليون جالون يومياً حالياً.

وتضمنت «قمة الرواد» حلقة نقاشية بعنوان «واقع المؤسسات الخدماتية»، تناولت دور المرافق العامة في مواجهة تحديات المياه بشكل استباقي، كذلك حلقة نقاشية بعنوان «توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأسواق الجديدة والحالية»، وجلسة تناولت آخر التطورات في سوق الهندسة والمشتريات والبناء، وتمويل مشروعات المياه الضخمة وكيفية تشجيع الجهات المقرضة ومؤسسات التنمية المالية.

مشاركات «ويتيكس»

وتشارك شركات محلية وعالمية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2019، حيث تستعرض منتجاتها المبتكرة وخدماتها وأحدث الحلول التقنية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتقنيات الخضراء، لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويقام المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وأوضح سعيد الطاير، أن للمعرض إسهامات عديدة في دعم مسيرة الاستدامة التي تقودها الإمارات، وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وجهود إمارة دبي للتحول إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

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حلول برمجيات

وتسلط شركة «هانيويل»، الضوء خلال مشاركتها في ويتيكس، على مجموعة متطورة من حلول برمجيات وأجهزة إنترنت الأشياء المتقدمة، بما يشمل نُظم إدارة المباني ونظام تكامل المباني والأنظمة الأمنية المتطورة، وأنظمة أتمتة العمليات وتجميع البيانات عبر الحوسبة السحابية، والتي ستساهم في تعزيز كفاءة تشغيل عمليات المرافق بشكل أكثر موثوقية وفاعلية، وتلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل.

وتعرض مجموعة كابلات الرياض، مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجاتها من الكابلات الكهربائية التي تغطي كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي إضافة إلى كابلات التحكم والأسلاك الكهربائية بكافة أنواعها، بينما تستعرض إيترون أحدث الحلول التي تشمل أنظمة القياس المتقدم، وإدارة الشبكات، والنظام البيئي للشريك والمطور، والتطبيقات والنتائج المتقدمة، وحلول المدن الذكية.

وتسعى شركة عقلة للاستشارات الهندسية (آي إي سي) خلال مشاركتها في ويتيكس، إلى المساهمة في تعزيز الاستدامة وتسليط الضوء على أحدث نماذج الطاقة وتقنيات نمذجة معلومات المباني.

وتقدّم شركة إيكو للابتكار حزمة من المنتجات الشاملة والحلول النوعية التي تركّز على العميل، وتلعب دوراً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الصهاريج والخزانات والمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة وتحلية المياه. كما تستعرض شركة جولف اترنيت الصناعية مجموعة متنوعة من منتجاتها المبتكرة التي تشمل «حجرة الصمامات» و«بئر ماء» و«أنبوب مزدوج قابل للاختبار» و«أنبوب مزدوج ب 3 درجات موصول بأنابيب حنفية ونظام ريكا للعزل معزز بالزجاج المقوى بالايبوكسي».

استراتيجية مشتركة للترشيد

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في ويتيكس.

وقع المذكرة كل من محمد محمد صالح مدير عام الهيئة، والشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وتتضمن أهم بنودها وضع استراتيجية عمل مشتركة وآلية محددة للتعاون والتنسيق لنشر وتعزيز ثقافة الترشيد بين أفراد المجتمع، وسيعمل الطرفان معاً من أجل زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على مصادر الطاقة والمياه وعدم هدرهما.

«إمباور» تستحوذ على 80% من تبريد دبي

أعلن أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن أن معدل النمو سيرتفع إلى أكثر من 5% مع نهاية العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي، كما سيرتفع عدد محطات تبريد المناطق إلى 77 محطة مع نهاية العام الجاري، مقارنة مع 75 محطة حالياً، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 80 محطة خلال العام المقبل 2020.

وقال إن نسبة تبريد مناطق دبي تبلغ 35%، حيث تستحوذ «إمباور» على 80% منها، بينما من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للتبريد إلى أكثر من 1.5 مليون طن تبريد، وذلك في العام 2020.