إسبر: لم يتم تكليفنا بالدفاع عن "الأكراد" ضد دولة حليفة بالناتو

واشنطن/ الخليج 365

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر:

- لم يتم تكليفنا بالدفاع عن الأكراد ( ي ب ك/ بي كا كا) ضد دولة حليفة في الناتو منذ أمد بعيد، أو لمساعدتهم على إقامة دولة كردية ذاتية الحكم

- تركيا حليفتنا في الناتو، ولسنا بوارد دخول حرب معها

- الرئيس أردوغان حذرنا في مكالمته مع ترامب، من أنهم سيبدأون هذه العملية

- لسنا أمام حالة فرار جماعي للمعتقلين من عناصر داعش

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه "لم يتم تكليفهم بالدفاع عن الأكراد (تنظيم ي ب ك/ بي كا كا)، ضد دولة حليفة في الناتو، أو لمساعدتهم على إقامة دولة كردية ذاتية الحكم".

جاء ذلك في تصريحات لقناة سي إن إن الأمريكية، من المملكة العربية السعودية، التي يجري زيارة إليها.

وأفاد إسبر أن السبب الرئيس لتعاون بلاده مع تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، في سوريا، هو مكافحة داعش، وأن تلك العلاقة تأسست في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتطرق إسبر إلى عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا.

وأوضح أنه كان حاضرا خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر.

وأضاف "نظيري التركي كان أبلغني قبل عدة أيام من تلك المكالمة، بأنهم سيبدأون العملية، والرئيس أردوغان أيضا حذرنا في ذلك الاتصال، من أنهم سيبدأون هذه العملية".

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وأردف إسبر: "تركيا حليفتنا في الناتو، ولسنا بوارد دخول حرب معها".

وتابع "لم يتم تكليفنا بالدفاع عن الأكراد ( ي ب ك/ بي كا كا) ضد دولة حليفة في الناتو منذ أمد بعيد، أو لمساعدتهم على إقامة دولة كردية ذاتية الحكم".

كما رفض إسبر الادعاءات بـ"فرار الآلاف" من عناصر داعش المعتقلين شمال شرقي سوريا، جراء العملية التركية.

وأوضح أنهم على علم بفرار فقط ما يزيد على 100 معتقل بقليل، من أصل 11 ألف عضو من داعش، معتقل شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "لذلك لسنا الآن أمام حالة فرار جماعي مثلما يتوقع الجميع".

وتعتبر تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، تأكيدا على أن الأخبار التي يتم تداولها سيما في الغرب والقائلة بأن "آلاف المعتقلين من عناصر داعش، فروا بسبب العملية التركية" لا تعكس الحقيقة.

من ناحية أخرى، قال إسبر إن الألف جندي الأمريكي الذين سيتم نقلهم من سوريا إلى العراق، سيعودون إلى الولايات المتحدة، بعد المكوث لفترة هناك.

وجدد تصريحاته بأن الولايات المتحدة، ستبقي على عدد محدود من الجنود في منطقة محددة شرقي سوريا، بهدف حماية المناطق النفطية، ومكافحة داعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.