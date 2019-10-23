الريال يحقق فوزه الأول وسان جيرمان يضرب بقوة

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق فريق ريال مدريد الأسباني فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتغلب على مضيفه جالطة سراي التركي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، وفي المباراة الأخرى بالمرحلة ذاتها اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 /صفر.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الأولى بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بأربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث بنقطتين فيما يتذيل جالطة سراي ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وعلى ملعب يان برايدال، سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين في الدقيقتين السابعة و63 وأضاف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83 ليحقق سان جيرمان بذلك فوزه الثالث على التوالي.

وعلى ملعب تورك تيليكوم، يدين ريال مدريد بفوزه على جالطة سراي إلى نجم وسطه الألماني توني كروس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 18.