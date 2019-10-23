أتليتيكو يتخطى عقبة ليفركوزن بهدف موراتا

صحيفة الخليج الالكترونية

سجل الفارو موراتا، الذي شارك كبديل مع أتليتيكو مدريد، من ضربة رأس قبل نهاية الشوط الثاني ليمنح الفريق الفوز 1-صفر على باير ليفركوزن اليوم الثلاثاء ليدفع بالفريق نحو قمة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مباراة شهدت القليل من الفرص والكثير من الأخطاء، لم يقترب أي فريق من إنهاء حالة الصمت قبل أن يسجل موراتا من ضربة رأس اثر تمريرة عرضية من رينان لودي في الدقيقة 78 ما منح فريقه دفعة قوية لإنهاء المجموعة ضمن أول فريقين ونيل مكان في مراحل خروج المغلوب.

وجمع الفريق الإسباني، الذي لم يخسر في ثلاث مباريات بدور المجموعات حتى الآن، سبع نقاط متقدما بثلاث نقاط على يوفنتوس الايطالي الذي سيلاقي لوكوموتيف موسكو في وقت لاحق اليوم، ويحتل الفريق الألماني، الذي لم يجمع أي نقطة حتى الآن، المركز الأخير وبات فعليا خارج اطار المنافسة على مكان في دور 16.