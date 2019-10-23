رئيس الاتحاد السعودي يهنئ الهلال بتأهله إلى نهائي «أبطال آسيا»

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صحيفة الخليج الالكترونية
أجرى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اتصالاً هاتفياً برئيس نادي الهلال فهد بن نافل هنأه من خلاله بتأهل الفريق الأول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فريق السد القطري بنتيجة 5-6 في مجموع مباراتي نصف النهائي.
وأشاد رئيس اتحاد الكرة بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الهلال في مباراتي الذهاب والإياب من نصف نهائي البطولة الآسيوية والذي توجوه بالوصول إلى نهائي القارة.
وأعرب المسحل عن أمله في أن يواصل الهلال مشواره بنجاح ويحقق كأس دوري أبطال آسيا ليضيف إنجازا جديدا للكرة السعودية.
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