دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف موتورولا القادم بالكاميرة المنبثقة يعرف بهاتف Moto One Hyper ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق قريباً إصدار موتورولا الأول من الهواتف المميزة بتصميم الكاميرة المنبثقة، وفي تسريبات جديدة اليوم أشير إلى أن موتورولا تقدم هذا الإصدار بعنوان Moto One Hyper.

جاءت اليوم تفاصيل جديدة حول هاتف موتورولا المميز بالكاميرة المنبثقة، حيث تشير التسريبات إلى أن موتورولا تقدم هذا الإصدار مع نظام تشغيل Android 10، كما تتميز كاميرة الهاتف المنبثقة بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف موتورولا أيضاً بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني ليدعم عمق التصوير، لذا من المتوقع أن يدعم هاتف Moto One Hyper ميزة التكبير الرقمي.

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كما يأتي هاتف Moto One Hyper وفقاً للتسريبات بشاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش بدقة 1080p+، ويضم الهاتف معالج برقاقة معالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية 3600 mAh، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية مع إضاءة LED.

يذكر أن علامة موتورولا لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل موعد الإعلان عن هاتف Motorola One Hyper بشكل رسمي، إلا أن مستوى التسعير المتوقع لهذا الإصدار بين 300 إلى 400 يورو.

المصدر

هذا الموضوع هاتف موتورولا القادم بالكاميرة المنبثقة يعرف بهاتف Moto One Hyper ظهر على التقنية بلا حدود.