ألطون: مشروع الدويلة الإرهابية في سوريا أصبح جزءا من الماضي

أنقرة/ يلدز نيفين غوندوغموش/ الخليج 365

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركي، فخر الدين ألطون، الثلاثاء، أن مشروع الدويلة الإرهابية بشمال شرق سوريا، أصبح جزءا من الماضي، بعد الاتفاق التركي الروسي.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال ألطون: "حققنا نجاحا دبلوماسيا تاريخيا بفضل القيادة القوية لرئيسنا رجب طيب أردوغان".

Advertisements

وأضاف: "سنحقق نتائج في كفاحنا ضد الإرهاب، عبر مواصلة التعاون مع الدول الصديقة والحليفة، مشروع الدويلة للتنظيم الإرهابي الانفصالي (ي ب ك) أضحى جزءا من الماضي".

وفي وقت سابق، استضافت مدينة سوتشي الروسية قمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، انتهت بالتوصل لاتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين: "سيخرج إرهابيو تنظيم "ي ب ك" مع أسلحتهم من المنطقة حتى عمق 30 كم خلال مدة 150 ساعة تبدأ الساعة 12.00 ظهر الأربعاء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.