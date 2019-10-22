السودان.. الديانة التركي يوزع مساعدات إنسانية على مئات الأسر الفقيرة

محمود حجاج / الاناضولضمن مشروعاته العديدة.. وزّع وقف الديانة التركي اليوم الثلاثاء مساعدات انسانية على مئات الاسر الفقيرة في "دلَنْج" بولاية جنوب كردفان(جنوب)، كما افتتح مسجدا بعد اعادة ترميمه في المدينة ذاتها.وقال ممثل وقف الديانة التركي بالخرطوم مصطفى داش، خلال افتتاحه اليوم أحد المساجد التي اعاد الوقف ترميمها بمدينة دلنج: "نود ان نكون في كل مكان بجانب اخواننا السودانيين لتقديم المساعدات لهم."واضاف للاناضول: "هذا المسجد(مسجد جامعة دلنج) اعدنا ترميمه وفرشه وتزويده بالمكيفات بتمويل من الملحقية الدينية للسفارة التركية في برلين".

وتابع: "سوف نكون بجانب اخواننا السودانيين مهما كانت المسافات الجغرافية بعيدة عنا، سوف نقدم المساعدة لاخواننا السودانيين في كل مكان."

كما وزع وقف الديانة التركي اليوم سلات غذائية على 600 أسرة فقيرة بمدينة دلنج تحت إشراف متطوعي الوقف.

واشار داش الى ان الديانة التركي ذبح 200 من العجول والابقار في عيد الاضحى الماضي ووزعها على الفقراء في السودان.

وزاد: "نذبح بعض الابقار ونوزعها على الفقراء والايتام كذلك سوف نقوم بحفر الابار من اجل توفير الماء الصالح للشرب ثم نفكر ان نبني بعض المدارس، كذلك سنقوم بتوزيع الاموال على المحتاجين." الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.