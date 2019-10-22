الفرنسي باتريس إيفرا: الإسلام دين جميل ولا صلة له بالإرهاب

مصطفى كامل/ الخليج 365

وصف النجم الفرنسي، باتريس إيفرا، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الإسلام بأنه "دين جميل ولا يمت بصلة للإرهاب".

وقال إيفرا في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" (مقرها بريطانيا) تحدث خلالها عن ضرورة نبذ العنصرية: "أقول مجددا إن الإسلام دين جميل، إنه دين سلام ويحض على التعاون وعلى أن يساعد الناس بعضهم البعض".

وأضاف: "علينا احترام جميع الأديان، وإذا كانت لديكم مخاوف من دين ما، فحاولوا أن تقرؤوا وتسمعوا عنه قبل إصدار حكم بشأنه".

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ولفت إيفرا إلى أنه نشأ في أسرة مسيحية كاثوليكية، لكنه عندما سمع البعض يلصقون الإرهاب بالإسلام، ظل يرفض ذلك.

وتابع: "كنت أقول دائما إن الإسلام دين جميل.. وعندما علم أبي بما أقول، أبدى غضبه تجاهي.. كان والدي كاثوليكيا.. لكن من أجل قناعاتي، يمكنني أن أقاوم والدي وأمي وأصدقائي".

وولد إيفرا في السنغال لأب يعمل دبلوماسيا قبل أن يستقر مع عائلته في فرنسا.



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