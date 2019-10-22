برلمان تركيا يوافق على مد مهام قوات أنقرة ضمن"يونيفيل" بلبنان

صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، لعام آخر.
وتضمنت المذكرة التي صادقت عليها الجمعية العامة للبرلمان، تمديد فترة بقاء القوات التركية ضمن القوة الأممية، لعام إضافي اعتبارا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وأشارت المذكرة إلى تولي تركيا دورا مهما في تنفيذ عمليات حفظ السلام عبر مساهماتها ضمن "يونيفل".
وفي أغسطس/ أب 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين القوات الإسرائيلية وحزب الله بما عرف بـ"حرب تموز" الإسرائيلية على لبنان، ونص على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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