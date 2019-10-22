الجيش الوطني السوري يحبط هجوما انتحاريا لـ" ي ب ك"

تل أبيض/ الخليج 365

أحبط الجيش الوطني السوري، هجوما انتحاريا لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في تل أبيض في اللحظات الأخيرة.

ووقعت محاولة الهجوم في قرية "كلبه" التابعة، لمدينة تل أبيض، عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي للتنظيم.

وحاول الانتحاري الانغماس بسيارته بين صفوف أفراد الجيش الوطني.

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وعندما أدرك عناصر الجيش الوطني تعرضهم لمحاولة هجوم، أطلقوا النار عن بعد على السيارة وتمكنوا من إيقافها في اللحظات الأخيرة.

ويواصل أفراد الجيش الوطني أعمال البحث والتمشيط لبسط الأمن في منطقة تل أبيض المحررة من الإرهابيين، في إطار عملية نبع السلام.

وسبق أن عثرت القوات المشاركة في العملية، على بعض السيارات المفخخة التي جهزها التنظيم، في مستودعات مغلقة، وتم تدميرها.

والثلاثاء، استشهد 3 مقاتلين من الجيش الوطني السوري، وأصيب 18 آخرون ، جراء تفجير انتحاري نفذه تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، وانفجار عبوات ناسفة زرعها التنظيم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.