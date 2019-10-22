الأمم المتحدة: لا نريد استئناف القتال شمال شرقي سوريا

نيويورك/ محمد طارق/الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها "لا تريد استئنافا للقتال في شمال شرقي سوريا"، بعد انتهاء المهلة التي منحتها تركيا للتنظيمات الإرهابية بمغادرة المنطقة الآمنة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك: "نحن لا نريد أن نرى استئنافا للقتال بعد انتهاء المهلة ونأمل أن لا يحدث ذلك".

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يشار إلى أن تركيا منحت التنظيمات الإرهابية مهلة 120 ساعة من أجل الانسحاب من شرق الفرات، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة، الخميس الماضي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.