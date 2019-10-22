إسرائيل: لم ندعم سد النهضة الإثيوبي بنظم دفاعية

إسطنبول/ الخليج 365

قالت تل أبيب، الثلاثاء، إنها لم تدعم سد النهضة الإثيوبي بنظم دفاعية، مبدية تمنياتها أن "تحل المسألة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

جاء ذلك في بيان للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة نشرته عبر صفحتها بفيسبوك.

ويأتي البيان بالتزامن مع تصريحات نقلها إعلام إثيوبي محلي، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، بأن "الحرب لا يمكن أن تكون حلا. إذا لزم الأمر، يمكن لإثيوبيا حشد مليون شخص (..) لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

وأوضح بيان السفارة أنه "أثير مؤخرا بعض الإشاعات عن أن النظم الدفاعية الإسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

واستدرك: "لكن على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات".

وأضاف: "إسرائيل تقف على مسافة واحدة، حيث أن العلاقات مع مصر على أفضل حال‬".

Advertisements

وتابع البيان: "بعض المصادر الصحفية العالمية أعلنت أنه توجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا"، دون تسمية تلك المصادر أو الدولة.

وختم البيان قائلا: "‫نتمنى في دولة إسرائيل أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي‬".

ولم يصدر تعقيب من مصر على تعليقات آبي أحمد، أو بيان سفارة إسرائيل، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن الإثنين أن بلاده "تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة".

وتدعو القاهرة إلى وجود وسيط دولي في مفاوضات السد بعد وصولها إلى "طريق مسدود"، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار.‎

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.