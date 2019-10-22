لصحتك.. هذا أفضل توقيت يومي لممارسة الرياضة وحرق الدهون

صحيفة الخليج الالكترونية

يتساءل الكثيرون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها حرق الدهون بشكل سريع خاصة لمن يعانون السمنة المفرطة.

وفي هذا الإطار كشف باحثون من جامعتي باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.

جاء ذلك بعدما قام الفريق بدراسة شملت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع بعضهم مارس الرياضة قبل الإفطار والبعض الآخر بعده، في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.

وبحسب ما أكده موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ” ميرور” البريطانية فقد كشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار خسروا ضعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح، فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة، ما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.

ورغم ذلك وبحسب الدراسة فقد لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختُبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء، للتحقق من النتائج.