سعودي يطلق النار بشكل جنوني في حي سكني

أطلق مواطن سعودي النار من سلاح رشاش بشكل جنوني باتجاه منزل في حي سكني بمحافظة حفر الباطن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المواطن الذي وصفت حالته بأنها "غير طبيعية".
وذكرت شرطة منطقة الشرقية أنها تلقت بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبط بحوزته سلاح رشاش، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد لأي سوء.
المصدر: وكالات
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