شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ «الخليج 365».. تشكيل لجنة لحل أزمة مخالفات «تنقيب الذهب» في «المهمل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية مع خبر نشرته صحيفة “الخليج 365” بتاريخ 8 محرم 1441هـ الموافق 7 سبتمبر 2019، تحت عنوان“تنقيب عشوائي عن الذهب بأرض المهمل.. والمواطنون يناشدون: أوقفوا هذا العبث”، حيث أكدت أنه تم تشكيل لجنة لوقوف على تلك الحفر لحصرها وردمها.

وقالت الوزارة في ردها على “الخليج 365”: “نفيدكم بأن الإدارة تلقت خطاب بلدية محافظة رنية والمتضمن بأنه تم تشكيل لجنة مكونة من المحافظة والبلدية ووزارة البيئة والمياة والزراعة برنية والدوريات الأمنية للوقوف على تلك الحفر لحصرها وردمها”.

Advertisements

يذكر أن أهالي محافظة رنية بمنطقة مكة الكرمة نشادوا الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وإيقاف مخالفين يقومون بعمليات التنقيب العشوائي عن الذهب في منطقة المهمل شرقي محافظة رنية.