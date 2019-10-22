روسيا: دوريات مشتركة بين #روسيا و #تركيا في المنطقة الآمنة شمال #سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستنظم دوريات أمنية مشتركة مع تركيا فيما يعرف بالمنطقة الآمنة في المناطق السورية المتاخمة لتركيا.

جاء إعلان لافروف عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية.